Taiwan | Pechino ' Usa smettano immediatamente di armare Taipei'
La tensione tra Cina e Stati Uniti si intensifica con la recente autorizzazione americana di vendite di armi a Taiwan, provocando l'indignazione di Pechino. La Cina chiede agli USA di interrompere immediatamente ogni fornitura militare all’isola, considerandola una minaccia alla sua sovranità. Questa escalation rischia di acuire ulteriormente le already delicate relazioni tra le potenze, aggiungendo un nuovo capitolo alla complessa geopolitica dell’area.
Pechino, 18 dic. (AdnkronosAfp) - La Cina ha intimato agli Stati Uniti di "cessare immediatamente" di armare Taiwan, dopo che Taipei ha dichiarato che Washington ha approvato la vendita di armi all'isola per 11 miliardi di dollari. "La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina. e a interrompere immediatamente le pericolose azioni di armamento di Taiwan", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Taiwan riceve le prime armi da Trump: l'ira di Pechino. Tensione altissima con Tokyo che non arretra sul sostegno a Taipei
Leggi anche: Tensione tra Cina e Giappone, caccia nipponici decollano per drone cinese vicino a Taiwan. Pechino: “Non promettiamo di rinunciare alla forza per riprendere Taipei”
Taiwan: Pechino, 'Usa smettano immediatamente di armare Taipei'.
Taiwan: Pechino, 'Usa smettano immediatamente di armare Taipei' - La Cina ha intimato agli Stati Uniti di "cessare immediatamente" di armare Taiwan, dopo che Taipei ha dichiarato che Washington ha approvato la vendita di armi all'i ... iltempo.it
Gli Usa preparano lo scudo su Taiwan: ecco come sarà la "prima linea" - Gli Stati Uniti rafforzano la deterrenza su Taiwan coinvolgendo anche la Corea del Sud, tra pressioni strategiche, cautele di Seoul e timori di escalation ... msn.com
Incontro Xi-Trump: “Pechino non si fida degli Usa. Vuole un cambio di linea sul futuro di Taiwan” - Ma attenzione, perché i cinesi non si fidano di Donald Trump e tutto dipenderà dall’incontro tra ... repubblica.it
#Giappone: ministro Esteri #Motegi chiarisce posizione su #Taiwan per calmare tensioni con Pechino. Non legge ad alta voce parte su Taiwan “inalienabile” ma citazione Potsdam asseconda richieste cinesi In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia… x.com
Tokyo accusa Pechino di manovre pericolose nei cieli di Okinawa. Sullo sfondo Taiwan, Trump e l’equilibrio sempre più fragile del Pacifico - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.