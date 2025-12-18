Taiwan | Pechino ' Usa smettano immediatamente di armare Taipei'

La tensione tra Cina e Stati Uniti si intensifica con la recente autorizzazione americana di vendite di armi a Taiwan, provocando l'indignazione di Pechino. La Cina chiede agli USA di interrompere immediatamente ogni fornitura militare all’isola, considerandola una minaccia alla sua sovranità. Questa escalation rischia di acuire ulteriormente le already delicate relazioni tra le potenze, aggiungendo un nuovo capitolo alla complessa geopolitica dell’area.

Pechino, 18 dic. (AdnkronosAfp) - La Cina ha intimato agli Stati Uniti di "cessare immediatamente" di armare Taiwan, dopo che Taipei ha dichiarato che Washington ha approvato la vendita di armi all'isola per 11 miliardi di dollari. "La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina. e a interrompere immediatamente le pericolose azioni di armamento di Taiwan", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

