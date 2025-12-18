Napoli e Inter si contendono lo scudetto in un duello emozionante, con il Napoli apparso più attrezzato secondo Taccola. A Stile TV, nel programma “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, l’ex calciatore azzurro ha sottolineato come il Napoli mostri qualità oltre alla semplice grinta. La corsa al titolo si fa sempre più avvincente, tra talento e determinazione, in una stagione ricca di suspence.

© Parlami.eu - Taccola e Rizzardi a Stile TV: Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto. Azzurri più attrezzati

Taccola a Stile TV: “Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Taccola, ex calciatore del Napoli: C’è qualità in Napoli e Milan, non c’è solo grinta e corsa. “C’è qualità in Napoli e Milan, non c’è solo grinta e corsa. Questa è una gara che può dare fiducia perchè tutte e due ultimamente hanno avuto qualche problemino in termini di risultato. Poi, vincere la coppa sarebbe ulteriormente importante e potrebbe dare uno slancio in più per il campionato. Ho giocato con Allegri a Pisa e a Napoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu

