© Salernotoday.it - "Sweet Alabama", terminato a Torrione il nuovo cortometraggio di Vincenzo De Sio

Sono terminate, nel quartiere di Torrione, le riprese del cortometraggio "Sweet Alabama" scritto, diretto e prodotto dal salernitano Vincenzo De Sio. "Tutto si svolge al tavolo di un bar tra sogno e realtà. Lo definirei - spiega De Sio - come un piccolo viaggio che racconta l'amore improvviso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Giuliana De Sio: “Fagnani ha fatto del circoletto della De Sio una liturgia. Si cerchi un’altra frase”

Leggi anche: Vincenzo Di Vincenzo nuovo direttore de Il Mattino, Roberto Napoletano dirigerà Il Messaggero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Sweet Alabama", terminato a Torrione il nuovo cortometraggio di Vincenzo De Sio - Protagonista è la giovane attrice salernitana Sara Mola, all'esordio davanti alla macchina da presa; fotografia e riprese affidate ad Elio Piccininno ... salernotoday.it