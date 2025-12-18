Sweet Alabama terminato a Torrione il nuovo cortometraggio di Vincenzo De Sio
Sono terminate, nel quartiere di Torrione, le riprese del cortometraggio "Sweet Alabama" scritto, diretto e prodotto dal salernitano Vincenzo De Sio. "Tutto si svolge al tavolo di un bar tra sogno e realtà. Lo definirei - spiega De Sio - come un piccolo viaggio che racconta l'amore improvviso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Giuliana De Sio: “Fagnani ha fatto del circoletto della De Sio una liturgia. Si cerchi un’altra frase”
Leggi anche: Vincenzo Di Vincenzo nuovo direttore de Il Mattino, Roberto Napoletano dirigerà Il Messaggero
"Sweet Alabama", terminato a Torrione il nuovo cortometraggio di Vincenzo De Sio - Protagonista è la giovane attrice salernitana Sara Mola, all'esordio davanti alla macchina da presa; fotografia e riprese affidate ad Elio Piccininno ... salernotoday.it
La playlist di oggi - martedì 16 dicembre 2025 Paul McCartney - Wonderful Christmas Time Alabama Shakes - Another Life David Bowie - Everyone Says Hi Gorillaz Feat. Omar Souleyr - Damascus Moody Blues - Questions Roots Feat. Cody Chesnutt - The S - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.