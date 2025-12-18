Sventato furto in appartamento a Salerno | la Polizia scova base d’appoggio dei ladri
Gli agenti della Polizia di Salerno hanno intercettato un tentativo di furto all’interno di un appartamento, mettendo in fuga i malviventi e scoprendo la loro base d’appoggio. Un intervento tempestivo che ha permesso di sventare il colpo e di assicurare alla giustizia i responsabili, rafforzando la sicurezza nella città.
Sventato furto all'interno di un appartamento, ieri pomeriggio, da parte degli agenti della Polizia di Stato a Salerno. A far partite l'intervento una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE da una cittadina che, dopo aver notato due individui, presumibilmente stranieri, introdursi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
