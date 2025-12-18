Sventato furto in appartamento a Salerno | la Polizia scova base d’appoggio dei ladri

Gli agenti della Polizia di Salerno hanno intercettato un tentativo di furto all’interno di un appartamento, mettendo in fuga i malviventi e scoprendo la loro base d’appoggio. Un intervento tempestivo che ha permesso di sventare il colpo e di assicurare alla giustizia i responsabili, rafforzando la sicurezza nella città.

