Susie Wiles su Trump | Ha la personalità di un alcolista poi smentisce | scoppia la bufera mediatica

Susie Wiles, figura di spicco nell’entourage di Trump, ha scatenato un terremoto mediatico con le sue dichiarazioni sul presidente, poi prontamente smentite. Le sue parole hanno acceso un acceso dibattito sulla personalità e il carattere di Trump, rivelando tensioni e retroscena nascosti nell’amministrazione più discussa degli Stati Uniti. Un episodio che mette in luce le dinamiche interne di una Casa Bianca sotto i riflettori.

© Screenworld.it - Susie Wiles su Trump: “Ha la personalità di un alcolista”, poi smentisce: scoppia la bufera mediatica Quando il capo di gabinetto della Casa Bianca decide di parlare, il mondo si ferma ad ascoltare. Quando quel capo di gabinetto è Susie Wiles, la donna che Donald Trump definisce “ la più potente del mondo “, e le sue parole finiscono su Vanity Fair con dichiarazioni esplosive sul carattere del presidente, allora si scatena una tempesta perfetta di polemiche, smentite e tensioni che squarciano il velo sulla vita quotidiana nell’amministrazione più chiacchierata d’America. La vicenda che ha dominato le cronache politiche americane nelle ultime ore ha tutti gli ingredienti di un thriller: interviste registrate, citazioni controverse, accuse di manipolazione giornalistica e una difesa a ranghi serrati che rivela quanto fragili possano essere gli equilibri al vertice del potere statunitense. 🔗 Leggi su Screenworld.it Leggi anche: La personalità disfunzionale di Trump raccontata dal suo capo staff Susie Wiles Leggi anche: “Trump ha la personalità di un alcolista” – le parole choc della sua collaboratrice più fidata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca: «Trump ha personalità da alcolizzato». Poi la retromarcia; Susie Wiles, capo staff alla Casa Bianca: Trump agisce da alcolizzato. Vance cospirazionista; Scalpore per le parole di fuoco di Susie Wiles contro Trump; Trump agisce come un alcolista”, l'intervista di Susie Wiles scuote la Casa Bianca: cosa è successo. La capo gabinetto di Trump: “Ha la personalità di un alcolizzato” - La capo gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, ha affermato che il presidente Donald Trump “ha la personalità di un alcolizzato”. tpi.it

Susie Wiles scuote la Casa Bianca: Trump ha una “personalità da alcolista” - In un’intervista, la capo di gabinetto racconta il carattere estremo di Trump, lega lo stile a esperienze familiari ... globalist.it

Venezuela, Caracas: non ci lasciamo intimidire da Trump - Wiles contesta l’articolo di Vanity Fair tratto da interviste registrate e parla di citazioni fuori contesto. ilsole24ore.com

Susie Wiles slams Vanity Fair hit piece which included her comments about Trump and his team

Le parole che non dovevano uscire Le confessioni di Susie Wiles a Vanity Fair rivelano un potere senza freni, tra vendetta politica, opportunismo e leadership fuori controllo #susiewiles #Trump #JDVance #elonmusk #vanityfair x.com

Trump ha la personalità di un alcolista: agisce come se non ci fosse niente che non possa fare. ” Le parole di Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca e braccio destro di Donald Trump, stanno facendo parecchio rumore negli ambienti politici americani - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.