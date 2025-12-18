Susie Wiles racconta come gli Epstein files le strategie di guerra di Trump e i suoi atti di vendetta hanno fatto tremare la Casa Bianca parte 2 di 2

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Susie Wiles, si approfondiscono i retroscena delle strategie di Trump, le tensioni alla Casa Bianca e le vicende legate ai controversi «Epstein files». Wiles rivela dettagli sui metodi di lotta politica, le mosse di vendetta e le dinamiche interne che hanno segnato un periodo turbolento dell'amministrazione. Un racconto senza filtri sulle sfide e le tensioni che hanno scosso il cuore del potere statunitense.

susie wiles racconta come gli epstein files le strategie di guerra di trump e i suoi atti di vendetta hanno fatto tremare la casa bianca parte 2 di 2

© Vanityfair.it - Susie Wiles racconta come gli «Epstein files», le strategie di guerra di Trump e i suoi atti di «vendetta» hanno fatto tremare la Casa Bianca (parte 2 di 2)

Nella seconda parte dell'intervista esclusiva di Vanity Fair a Susie Wiles, il capo di gabinetto di Donald Trump entra nei non detti dei fascicoli Epstein, le tattiche di guerra e la «punizione» contro Letitia James. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Nel cuore della Casa Bianca con Susie Wiles: la discreta ma potente capo di gabinetto del presidente Donald Trump (Parte 1 di 2)

Leggi anche: Cosa c’è scritto nelle mail di Epstein su Trump e che fine hanno fatto i files sul caso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca: «Trump ha personalità da alcolizzato». Poi la retromarcia; La personalità disfunzionale di Trump raccontata dal suo capo staff Susie Wiles; Trump visto da Susie Wiles: il ritratto che imbarazza la Casa Bianca.

susie wiles racconta epsteinVenezuela, Caracas: non ci lasciamo intimidire da Trump - Wiles contesta l’articolo di Vanity Fair tratto da interviste registrate e parla di citazioni fuori contesto. ilsole24ore.com

susie wiles racconta epsteinSusie Wiles scuote la Casa Bianca: Trump ha una “personalità da alcolista” - In un’intervista, la capo di gabinetto racconta il carattere estremo di Trump, lega lo stile a esperienze familiari ... globalist.it

susie wiles racconta epsteinSusie Wiles, l'intervista a Vanity Fair e la tattica di «appiccare piccoli incendi»: chi è e perché per Trump è «la persona più potente del mondo» - Vent’anni fa un reporter chiese a Susie Wiles, che allora era capo dello staff del sindaco di Jacksonville, in Florida: «Che prodotto vendi? msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.