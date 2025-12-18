Susie Wiles racconta come gli Epstein files le strategie di guerra di Trump e i suoi atti di vendetta hanno fatto tremare la Casa Bianca parte 2 di 2

Nella seconda parte dell'intervista esclusiva a Susie Wiles, si approfondiscono i retroscena delle strategie di Trump, le tensioni alla Casa Bianca e le vicende legate ai controversi «Epstein files». Wiles rivela dettagli sui metodi di lotta politica, le mosse di vendetta e le dinamiche interne che hanno segnato un periodo turbolento dell'amministrazione. Un racconto senza filtri sulle sfide e le tensioni che hanno scosso il cuore del potere statunitense.

Susie Wiles scuote la Casa Bianca: Trump ha una “personalità da alcolista” - In un’intervista, la capo di gabinetto racconta il carattere estremo di Trump, lega lo stile a esperienze familiari ... globalist.it

Susie Wiles, l'intervista a Vanity Fair e la tattica di «appiccare piccoli incendi»: chi è e perché per Trump è «la persona più potente del mondo» - Vent’anni fa un reporter chiese a Susie Wiles, che allora era capo dello staff del sindaco di Jacksonville, in Florida: «Che prodotto vendi? msn.com

Dopo che Trump ha superato un nuovo record di indecenza insultando una persona brutalmente assassinata (il regista Rob Reiner), la capo di gabinetto della Casa Bianca, Susie Wiles, ha detto in un'intervista che il Presidente degli Stati Uniti "ha una person - facebook.com facebook

Le parole che non dovevano uscire Le confessioni di Susie Wiles a Vanity Fair rivelano un potere senza freni, tra vendetta politica, opportunismo e leadership fuori controllo #susiewiles #Trump #JDVance #elonmusk #vanityfair x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.