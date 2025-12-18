Sus avanti tutta a Don Bosco | approvato il secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturale

Sus prosegue con entusiasmo il suo percorso a Don Bosco, con l’approvazione del secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturale. Un passo importante che rafforza la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del Comune di Brescia, contribuendo a valorizzare il quartiere e a promuovere un futuro più innovativo e sostenibile per la comunità.

Un nuovo tassello va al suo posto nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del Comune di Brescia. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto definitivo-esecutivo del secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturale di quartiere Don Bosco, cuore dell'azione bandiera "La. Lavori al via per l'estate 2026: 85 giorni di cantiere per riqualificare e ampliare la scuola dell'infanzia Un nuovo tassello va al suo posto nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del C ...

