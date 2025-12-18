Supplenze docenti 2025 26 | le nomine di dicembre da GPS AGGIORNATO

Le supplenze dei docenti per l'anno scolastico 2025/26 si avvicinano: a dicembre saranno ufficializzate le nomine dai GPS. Entro il 31 agosto sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati dei docenti confermati su posti di sostegno, secondo le disposizioni del DM n. [numero]. Un passaggio fondamentale per garantire la continuità didattica e l'organizzazione delle scuole, con importanti novità e aggiornamenti.

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute.

