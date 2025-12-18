Scopri i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Tanti scommettitori attendono con trepidazione l’estrazione, sperando di coronare un sogno. Resta aggiornato per conoscere i numeri estratti e le possibilità di vincita di questa giornata.

© Ilgiorno.it - Superenalotto oggi, giovedì 18 dicembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

Milano, 18 dicembre 2025 – La dea bendata bacerà qualcuno questa sera? Tutto pronto per la nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Dalle 20 inizierà l’estrazione dei numeri fortunati. La sestina vincente vale 92,9 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco qui sotto tutti i numeri estratti. Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: SuperEnalotto oggi, giovedì 11 dicembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto

Leggi anche: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

SuperEnalotto oggi giovedì 11 dicembre 2025 | estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto; Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 11 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, in diretta su Il Messaggero a partire dalle ore 20. ilmessaggero.it