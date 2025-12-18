Superenalotto oggi giovedì 18 dicembre 2025 | estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto
Scopri i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Tanti scommettitori attendono con trepidazione l’estrazione, sperando di coronare un sogno. Resta aggiornato per conoscere i numeri estratti e le possibilità di vincita di questa giornata.
Milano, 18 dicembre 2025 – La dea bendata bacerà qualcuno questa sera? Tutto pronto per la nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Dalle 20 inizierà l’estrazione dei numeri fortunati. La sestina vincente vale 92,9 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco qui sotto tutti i numeri estratti. Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: SuperEnalotto oggi, giovedì 11 dicembre 2025: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto
Leggi anche: Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta
SuperEnalotto oggi giovedì 11 dicembre 2025 | estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLotto; Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 11 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente.
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, in diretta su Il Messaggero a partire dalle ore 20. ilmessaggero.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 18 dicembre 2025 - Estrazioni del Lotto di oggi 18 dicembre 2025: numeri vincenti estratti giovedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta - Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 18 dicembre 2025: al SuperEnalotto un jackpot che sale a 92,9 milioni di euro per la sestina ... fanpage.it
Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente x.com
A partire dalle ore 20 segui in diretta le estrazioni di tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 16 dicembre 2025 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.