Supercoppa Pobega | Inter squadra intensa C’è voglia di…

Tommaso Pobega sottolinea l'intensità dell’Inter in vista della semifinale di Supercoppa, evidenziando la determinazione e la concentrazione dei nerazzurri. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha espresso la volontà di mettere in campo tutta la propria energia per raggiungere l’obiettivo, dimostrando una squadra motivata e pronta a dare il massimo.

Pobega. Tommaso Pobega ha presentato la semifinale di Supercoppa contro l’ Inter in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, mostrando idee chiare e grande concentrazione sull’obiettivo. Per il centrocampista del Bologna, cresciuto nel vivaio del Milan, la sfida ai nerazzurri non ha un valore simbolico particolare: “ Non penso a quello ma ad affrontare questa semifinale: c’è molta voglia di giocarla e di vincere “, ha spiegato, sottolineando come il focus sia esclusivamente sulla partita. Il Bologna arriva all’appuntamento consapevole della difficoltà del confronto. Pobega riconosce i meriti dell’ Inter e il recente equilibrio nei precedenti, ma mette l’accento su ciò che servirà ai rossoblù: “ Quella di Chivu è una squadra intensa, fisica, tecnica e noi dobbiamo alzare alcuni nostri standard di rendita, moltiplicare le attenzioni “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Supercoppa italiana, Cugini avvisa: «Inter in crescita, è la squadra che ha più voglia di vincere» Leggi anche: Pobega Bologna Inter, la Supercoppa come esame di maturità: «Studiare, vincere e restare noi stessi» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Bologna-Inter, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Bologna-Inter Supercoppa italiana, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Bologna in Arabia: il programma in vista della Supercoppa Italiana. Tutto sulla Supercoppa Italiana 2025/2026: quali sono le partite, dove vederle e probabili formazioni - Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2025/2026 a Riyad, dove si giocano Napoli- mam-e.it

