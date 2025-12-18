Supercoppa oggi Napoli-Milan – Diretta

Oggi a Riad si apre la sfida tra Napoli e Milan, valida per la prima semifinale della Supercoppa italiana. In diretta tv e streaming, i tifosi seguono con trepidazione questa importante partita che mette in palio l'accesso alla finale del prestigioso trofeo internazionale. Un incrocio di forze e ambizioni tra due grandi club pronti a dare il massimo per conquistare il titolo.

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell'ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia. La squadra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Napoli-Milan Supercoppa Italiana, dove vedere la partita in diretta tv

Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Milan in Supercoppa a Riad: tutto su diretta TV in chiaro, streaming e scelte di formazione di Conte e Allegri ... fanpage.it