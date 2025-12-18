Supercoppa Neres e Hojlund stendono il Milan | Napoli in finale

Il Napoli conquista la finale di Supercoppa Italiana dopo aver battuto il Milan 2-0, grazie ai gol di Neres e Hojlund. La squadra partenopea ha giocato con autorità, determinazione e qualità, dimostrando di meritare il passaggio del turno. Una semifinale emozionante che mette in evidenza il grande stato di forma dei partenopei e il loro desiderio di alzare il trofeo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli stacca il pass per la finale di Supercoppa Italiana superando il Milan per 2-0 grazie ai gol di David Neres e Hojlund, al termine di una semifinale interpretata con autorità, personalità e qualità. La squadra di Antonio Conte prende in mano la gara sin dalle prime battute, controlla i ritmi e colpisce con cinismo nei momenti decisivi, lasciando ai rossoneri poche e sporadiche occasioni. L’avvio è tutto azzurro. Il Napoli pressa alto, accorcia in avanti e costringe il Milan a difendersi basso. Elmas prova subito a rompere l’equilibrio con una conclusione dalla distanza, mentre McTominay si inserisce con continuità creando superiorità tra le linee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

