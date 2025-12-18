Supercoppa Napoli rientra Lobotka | Conte ritrova equilibrio e sogna la finale

Lobotka torna titolare per il Napoli contro il Milan a Riad, un ritorno importante in vista della semifinale di Supercoppa. La presenza dello slovacco ridà equilibrio e solidità ai partenopei, che sognano di raggiungere la finale. Con Conte alla guida, gli azzurri puntano a confermare il loro stato di forma e a mettere in campo tutta la determinazione per conquistare l’obiettivo.

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma domani a Riad, il Napoli incassa una notizia fondamentale: Stanislav Lobotka torna titolare. Un recupero pesante per Antonio Conte, che ritrova il suo regista nel momento più delicato, dopo settimane segnate da assenze pesanti in mezzo al campo. Lo stesso tecnico azzurro ha confermato l'importanza del rientro dello slovacco, sottolineando come l'infortunio sia ormai alle spalle: «Ci sono infortuni gravi che ti fanno perdere un giocatore per tanto tempo, per Lobotka invece è stato un problemino ora risolto».

Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

Napoli, Conte annuncia il ritorno di Lobotka: "Sta bene, è pronto, ma non cambiamo modulo” - Antonio Conte è determinato: l’obiettivo è battere il Milan domani sera in Supercoppa e archiviare le sconfitte contro Benfica e Udinese. napoli.repubblica.it

GAMEDAY! The title defence begins in Riyadh. Napoli Supercoppa Italiana 20:00 CET Al-Awwal Park Send us your predictions below! x.com

Napoli-Milan, semifinale Supercoppa Italiana Data e orario: giovedì 18 dicembre, ore 20.00 Canale TV: Italia1 Streaming: su smart tv da app Mediaset Infinity. in streaming su pc, da app Mediaset Infinity su smartphone su app Mediaset Infinity su tabl - facebook.com facebook

