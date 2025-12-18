supercoppa napoli milan 2 0 azzurri in finale

Il Napoli conquista la finale della Supercoppa italiana con un convincente 2-0 sul Milan. Dopo un primo tempo aperto da David Neres, gli azzurri trovano la rete decisiva anche grazie a Hojlund nella ripresa, lasciando il Milan senza reazioni. Una prestazione solida che conferma il momento positivo della squadra partenopea e la proietta verso l’ultimo atto del trofeo.

AGI - È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana. Sono David Neres nel primo tempo e Hojlund nella ripresa a mettere il sigillo sul 2-0 inflitto dagli azzurri a un Milan di fatto sparito dal campo dopo il primo vantaggio avversario. Dopo soli cinque minuti, una rovesciata di Rabiot si trasforma in un assist invitante per Loftus-Cheek che, in spaccata, conclude da buona posizione ma Milinkovic-Savic gli chiude lo specchio e respinge con il corpo. Gli uomini di Conte si fanno vedere al 32', quando McTominay ci prova con un rasoterra dal limite dell'area che termina fuori non di molto alla destra di Maignan. 🔗 Leggi su Agi.it

