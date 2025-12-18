Supercoppa Napoli-Milan 2-0 a breve Conte in conferenza

Il Napoli si impone 2-0 sul Milan, conquistando un'importante vittoria in semifinale di Supercoppa. A breve, Antonio Conte affronterà i media in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra e le sfide future. La gara ha dimostrato il carattere e la determinazione dei partenopei, pronti a continuare il loro percorso di successi. Restate sintonizzati per le parole dell’allenatore e i dettagli sulla competizione.

© Ilnapolista.it - Supercoppa, Napoli-Milan 2-0, a breve Conte in conferenza Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Milan-Napoli 2-1, a breve Conte in conferenza Leggi anche: Napoli-Milan: annuncio di Conte su Lukaku in conferenza! Poi il suo pensiero sulla Supercoppa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli-Milan, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Milan di Supercoppa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali. Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: Neres e Hojlund mandano Conte in finale - 0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana conquistando l'accesso alla finalissima in programma lunedì 22 dicembre ... sportmediaset.mediaset.it

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: raddoppio di Hojlund su assist di Spinazzola - Nel primo tempo il vantaggio partenopeo con Neres. rainews.it

Supercoppa, in campo Napoli-Milan 2-0 DIRETTA - Massimiliano Allegri mette in guardia il suo Milan in vista della semifinale di Supercoppa a Riad contro la squadra di Antonio Conte. ansa.it

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad facebook

Napoli put two past Milan to progress through to the Supercoppa Italiana final x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.