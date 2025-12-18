Supercoppa Napoli in scioltezza contro il Milan | Neres e Hojlund si prendono la finale

Il Napoli vola in finale con una vittoria convincente contro il Milan, grazie ai gol di Neres e Hojlund. La partita, ricca di emozioni, ha evidenziato la determinazione dei partenopei, pronti a conquistare il trofeo. Con un gioco solido e una prestazione di carattere, il Napoli si impone con autorità, avvicinando un traguardo importante nella stagione.

NAPOLI-MILAN 2-0 Marcatori: 39' pt David Neres, 19' st Hojlund. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Juan Jesus 7; Politano 6.5 (33' st Mazzocchi sv), Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 7 (36' st Gutierrez sv); David Neres 7 (43' st Vergara sv), Hojlund 7.5 (36' st Lucca sv), Elmas 6.5 (32' st Lang sv). In panchina: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci,.

Milan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com

Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it

Non solo la finale di Supercoppa: la vittoria contro il Milan porta anche un maxi incasso per il Napoli Il successo in semifinale, infatti, porta nelle casse azzurre un bottino già certo di 6.7 milioni di euro, che potrebbe aumentare a 9.5 milioni di euro in caso di v - facebook.com facebook

NAPOLI ARE SUPERCOPPA ITALIANA FINALIST! #SupercoppaItaliana x.com

