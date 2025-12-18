Supercoppa Napoli in scioltezza contro il Milan | Neres e Hojlund si prendono la finale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli vola in finale con una vittoria convincente contro il Milan, grazie ai gol di Neres e Hojlund. La partita, ricca di emozioni, ha evidenziato la determinazione dei partenopei, pronti a conquistare il trofeo. Con un gioco solido e una prestazione di carattere, il Napoli si impone con autorità, avvicinando un traguardo importante nella stagione.

supercoppa napoli in scioltezza contro il milan neres e hojlund si prendono la finale

© Feedpress.me - Supercoppa, Napoli in scioltezza contro il Milan: Neres e Hojlund si prendono la finale

NAPOLI-MILAN 2-0 Marcatori: 39' pt David Neres, 19' st Hojlund. NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Juan Jesus 7; Politano 6.5 (33' st Mazzocchi sv), Lobotka 7, McTominay 6.5, Spinazzola 7 (36' st Gutierrez sv); David Neres 7 (43' st Vergara sv), Hojlund 7.5 (36' st Lucca sv), Elmas 6.5 (32' st Lang sv). In panchina: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Supercoppa, Neres e Hojlund stendono il Milan: Napoli in finale

Leggi anche: Supercoppa Italiana, Napoli in finale: Neres e Hojlund battono il Milan

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

B: il Venezia ferma il Monza, ok Cesena, Modena e Padova; Supercoppa, Napoli in scioltezza contro il Milan: Neres e Hojlund si prendono la finale; Bayern Monaco-Mainz 05 (domenica 14 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bava....

supercoppa napoli scioltezza controSupercoppa, Napoli in scioltezza contro il Milan: Neres e Hojlund si prendono la finale - 0 Marcatori : 39' pt David Neres, 19' st Hojlund. msn.com

supercoppa napoli scioltezza controMilan-Napoli, diretta Supercoppa italiana: la semifinale in tempo reale, le ultime sulle formazioni - I rossoneri di Allegri difendono il titolo contendendo agli azzurri di Conte il primo atto delle Final Four di Riad. tuttosport.com

supercoppa napoli scioltezza controNapoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.