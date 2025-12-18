Supercoppa Italiano | Orgogliosi di essere qui con tanti bolognesi Immobile c’è stato il timore di rifarsi male

Il Bologna si prepara ad affrontare l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, dopo aver subito una sconfitta in campionato contro la Juventus. Sono tanti i tifosi bolognesi presenti, pieni di orgoglio e speranza. Immobile, tra i protagonisti, ha confessato qualche timore di rifarsi male, ma la squadra è determinata a fare bene e a dimostrare il proprio valore in questa importante occasione.

© Ilnapolista.it - Supercoppa, Italiano: «Orgogliosi di essere qui con tanti bolognesi. Immobile, c’è stato il timore di rifarsi male» Il Bologna, dopo il ko subito in campionato contro la Juventus, domani sfiderà l’Inter nella seconda semifinale della Supercoppa italiana. Vincenzo Italiano, in vista di questo match storico per il Bologna (che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia), si è presentato in conferenza stampa. Italiano: « Dobbiamo giocare da squadra matura. C’è una grane emozione ». Ecco le dichiarazioni del tecnico riportate da Tmw: Il Bologna si presenta come detentore della Coppa Italia «Siamo orgogliosi di essere qua a giocarci questo trofeo. Dobbiamo cercare di farci trovare pronti. Abbiamo avuto questa capacità, di aver vinto la Coppa Italia dopo 50 anni, questa formula è bella, affascinante, ti mette alla prova con grandi club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Bologna Inter, Italiano: “Orgogliosi di essere qui: vietato fare regali” Leggi anche: Il raduno delle penne nere in città: "Siamo orgogliosi di essere qui" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Supercoppa, Italiano avvisa: Il Bologna è il quarto incomodo; Roma, partnership con WizzAir: sarà il nuovo sponsor di manica. Gandler: «Siamo molto orgogliosi»; Bologna, Italiano: Giocare la Supercoppa è un orgoglio. A Ryiad per dare fastidio; Bologna, Italiano: Un po' di fatica è venuta fuori. Supercoppa, Italiano: "Orgogliosi di essere qui, torna Immobile. Sull'Inter di Chivu..." - Le parole dell'allenatore del Bologna alla vigilia della semifinale a Riyadh contro i nerazzurri: tutti i dettagli ... msn.com

Bologna Inter, Italiano: “Orgogliosi di essere qui: vietato fare regali” - Vigilia di Supercoppa per i rossoblù: venerdì alle 20 semifinale a Riad. ilrestodelcarlino.it

Bologna, Italiano: “Orgogliosi di essere qui. Dovremo essere maturi” - Le parole dell'allenatore del Bologna alla vigilia del match contro l'Inter, valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. gianlucadimarzio.com

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa verso la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter #SportMediaset - facebook.com facebook

Ostacolo Inter per il Bologna in Supercoppa, Italiano: “Ci siamo meritati di essere qui, loro tra i migliori d’Europa” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.