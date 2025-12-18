Supercoppa italiana tutto pronto per le sfide a Riad | il calendario e i dettagli sui match

La Supercoppa italiana prende il via a Riad con la Final Four. Napoli e Milan aprono il torneo, seguiti da Bologna e Inter, pronti a sfidarsi per conquistare il titolo. L’evento promette emozioni e grandi spettacoli, con le sfide che si svolgeranno in Arabia Saudita tra entusiasmo e attese di tifosi italiani e non solo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, che vivranno momenti di grande adrenalina.

© Internews24.com - Supercoppa italiana, tutto pronto per le sfide a Riad: il calendario e i dettagli sui match Inter News 24 Supercoppa italiana, via alla Final Four in Arabia Saudita: Napoli Milan apre il torneo, poi Bologna Inter per aprire le porte della finalissima. È tutto pronto a Riad per l'inizio della Supercoppa Italiana 2025, giunta alla 38ª edizione. Oggi, giovedì 18 dicembre, prende ufficialmente il via la competizione a quattro squadre, confermando per il secondo anno consecutivo il format della Final Four con due semifinali a eliminazione diretta e una finale secca. Il calendario è ormai definito: Napoli-Milan apre il programma oggi, 18 dicembre;. Bologna-Inter si giocherà domani, 19 dicembre;.

