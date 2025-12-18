Supercoppa Italiana Napoli-Milan da sold out nello stadio di CR7 | Riad accende le luci

L’atmosfera è calda e carica di attesa all’Al-Awwal Park, dove la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan registra il tutto esaurito. La semifinale, sotto le luci di Riad, vede protagonisti grandi nomi come Gattuso e Buffon, pronti a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e spettacolo nel calcio italiano di alto livello.

RIAD – L'Al-Awwal Park è pronto a cambiare volto e colore per la Supercoppa Italiana. Questa sera lo stadio che ospita abitualmente le partite dell' Al-Nassr di Cristiano Ronaldo aprirà i battenti per Napoli-Milan, prima semifinale in programma alle ore 22 locali (le 20 in Italia), davanti a un pubblico delle grandi occasioni: sold out annunciato, con tutti i 25mila posti occupati. Atmosfera diversa invece per Bologna-Inter, seconda semifinale in calendario domani alla stessa ora saudita.

