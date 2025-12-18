Supercoppa Italiana Napoli in finale | Neres e Hojlund battono il Milan

Il grande spettacolo della Supercoppa Italiana prende vita a Riad, con il Napoli che si impone sul Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund. Sullo sfondo, l’atmosfera vibrante dello Stadio Al-Awwal celebra una semifinale emozionante, preludio a una finale che promette spettacolo. La competizione si conferma ancora una volta come un palcoscenico di sfide intense e emozioni forti, un crocevia di passione e talento.

Riad (Arabia Saudita), 18 dicembre 2025 - Lo Stadio Al- Awwal di Riad è teatro della prima semifinale della Supercoppa Italiana, quella tra Napoli e Milan. I rossoneri approcciano meglio il match, ma hanno il grande demerito di non sbloccare la contesa nelle varie occasioni confezionate, cosa che invece fanno gli azzurri con Neres, un avvoltoio su un cross di Hojlund fatalmente deviato da De Winter per Maignan. Questi ultimi tre saranno tutti protagonisti, in modo più o meno lusinghiero, quando nella ripresa il Napoli chiude la pratica, staccando il biglietto per la finale in attesa di una tra Bologna e Inter, che si sfideranno domani sera: Hojlund galoppa su lancio di Spinazzola e beffa prima De Winter e poi un Maignan ancora non irreprensibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

