Supercoppa Italiana le formazioni ufficiali di Napoli-Milan | Conte mescola le carte

Antonio Conte sorprende e rivoluziona le scelte del Napoli in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Dopo la recente sconfitta di Udine, il tecnico azzurro opta per alcune variazioni nella formazione, puntando a una reazione importante. Le formazioni ufficiali promettono uno spettacolo avvincente, con le carte mescolate per affrontare al meglio questa prestigiosa competizione.

Antonio Conte mescola le carte per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il tecnico del Napoli effettua alcuni cambi di formazione rispetto alla sconfitta di Udine in campionato. Capitan Di Lorenzo arretra in difesa, dove c'è anche Juan Jesus per Buongiorno. Sulle fasce Politano e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

