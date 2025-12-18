Supercoppa italiana Inter storia recente e gol pesanti | Lautaro guida l’assalto al trofeo

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo nella Supercoppa italiana, affrontando sfide storiche e recenti. Con Lautaro Martinez protagonista e un percorso ricco di incontri decisivi, i nerazzurri puntano a consolidare la loro supremazia e a conquistare un trofeo che rappresenta l’eccellenza nel calcio italiano e internazionale. La sfida si gioca tra passato, presente e ambizioni future, in un contesto di grande attesa e adrenalina.

© Internews24.com - Supercoppa italiana Inter, storia recente e gol pesanti: Lautaro guida l’assalto al trofeo Inter News 24 Supercoppa italiana Inter, precedenti e incroci decisivi: da Milano all’Arabia, i nerazzurri cercano continuità nei big match. La Supercoppa Italiana è diventata negli ultimi anni un terreno familiare per l’Inter, tra vittorie nette, finali combattute e una continuità di rendimento che racconta bene il peso specifico dei nerazzurri in questa competizione. Anche l’edizione in programma a Riad si inserisce in un percorso ormai consolidato, fatto di successi ma anche di ferite ancora aperte. Nel 2021, nell’ultima Supercoppa disputata in Italia, l’Inter si arrese alla Juventus per 2-1 a Milano, una sconfitta che lasciò grande amarezza. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Accadde oggi, Supercoppa Italiana 1989: l’Inter batte la Sampdoria 2-0 e conquista il questo trofeo per la prima volta nella sua storia Leggi anche: Supercoppa italiana, Chivu al debutto vuole vincere non solo per il trofeo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Bologna in Arabia: il programma in vista della Supercoppa Italiana; Il montepremi della Supercoppa Italiana è pazzesco. Ecco quanto possono incassare Napoli, Bologna, Inter e Milan; Supercoppa Italiana: Napoli-Milan, sfida sul filo dell’equilibrio. Questa sera la Supercoppa: in caso di parità nei 90' subito rigori - Per la terza volta nella sua storia la Supercoppa Italiana si assegnerà con una formula particolare, che vedrà la partecipazione di quattro squadre, ovvero Milan, Napoli, Inter ... milannews.it

Dove vedere Napoli-Milan semifinale di Supercoppa italiana in tv e streaming - Gli azzurri di Antonio Conte sperano di sollevare il trofeo dopo aver conquistato il quarto tricolore della propria storia; il Diavolo cerca di bissare il successo ottenuto, sempre a Riad, nel gennaio ... msn.com

Milan-Napoli in Supercoppa, l'idea del trofeo nata in un ristorante di Porta Romana, il calabrese Dongiò - A Riad oggi alle 20 il Milan gioca la sua semifinale contro il Napoli e domani sera, l’Inter la sua contro il Bologna. milano.corriere.it

Ci siamo: chi vincerà la Supercoppa italiana - facebook.com facebook

GAMEDAY! The title defence begins in Riyadh. Napoli Supercoppa Italiana 20:00 CET Al-Awwal Park Send us your predictions below! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.