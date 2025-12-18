Supercoppa italiana il momento del riscatto | a Riad per chiudere il conto aperto

La Supercoppa italiana a Riad rappresenta l’occasione perfetta per i nerazzurri di riscattarsi e scrivere una nuova pagina di successi. Dopo il digiuno, la voglia di rivincita spinge la squadra a dare il massimo, con l’obiettivo di conquistare un trofeo importante e riaccendere le speranze dei tifosi. È il momento di mettere in campo tutta la determinazione e l’esperienza accumulata, per tornare a sorridere.

© Internews24.com - Supercoppa italiana, il momento del riscatto: a Riad per chiudere il conto aperto Inter News 24 Supercoppa italiana, fine del digiuno e voglia di rivincita: i nerazzurri ripartono da Riad per tornare ad alzare un trofeo. Ben oltre un anno e mezzo senza alzare un trofeo al cielo: un'anomalia per l' Inter, abituata negli ultimi anni a riempire la bacheca con continuità. La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita diventa così molto più di una semplice competizione di metà stagione: è l'occasione per invertire una tendenza negativa e chiudere un cerchio rimasto aperto troppo a lungo. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ultima gioia nerazzurra risale infatti all'aprile 2024, quando la vittoria del campionato consegnò all'Inter il 20° scudetto e la seconda stella sul petto.

