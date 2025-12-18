Stasera si accendono i riflettori sulla Supercoppa italiana, con Napoli e Milan pronti a sfidarsi in una semifinale che promette spettacolo. I rossoneri arrivano in Arabia Saudita determinati a reagire e dimostrare il loro valore, mentre i partenopei vogliono consolidare il loro ottimo momento. Una sfida imperdibile tra due grandi squadre pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione.

© Gbt-magazine.com - Supercoppa italiana, è Napoli – Milan

La Supercoppa italiana va in scena stasera con la semifinale tra Napoli e Milan. I rossoneri arrivano in Arabia Saudita con tanta voglia di rimettersi subito in carreggiata, scrive Sportmediaset. Il Milan vuole concedere il bis a Riyadh sulla scia del trionfo della passata edizione. Nella moderna e spettacolare cornice dell’Al-Awwal Park Stadium, il Napoli invece vuole vendicare il ko rimediato in campionato contro Pulisic & Co. e invertire la rotta lontano dal Maradona. In palio c’è un posto per la finale contro la vincente di Bologna-Inter e la possibilità di aggiungere in bacheca il primo trofeo stagionale dando anche un segnale forte e chiaro nella serrata lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

