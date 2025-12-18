Supercoppa Italiana | domani al via la campagna d’Arabia rossoblù

Domani prende il via la Supercoppa Italiana in Arabia, con Napoli, Milan, Inter e Bologna pronti a sfidarsi in una competizione emozionante. Doppia semifinale e finale in soli cinque giorni, lontano dall’Italia e dai tifosi che vivono ogni momento con passione. Una sfida globale che unisce il calcio italiano in un palcoscenico internazionale, portando il fascino della Serie A oltre i confini nazionali.

Napoli, Milan, Inter e Bologna. Doppia semifinale e finalissima nel giro di cinque giorni a 2.500 km dall’Italia e tanti saluti alla passione dei tifosi. Per chi se lo fosse perso, questo è il format che ormai caratterizza la Supercoppa Italiana dall’edizione 2023, con l’incredibile paradosso che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Bologna Inter, i rossoblù di Italiano si preparano alla semifinale di Supercoppa Italiana: prima seduta in Arabia

Leggi anche: Supercoppa Italiana: Inter-Bologna è Servita in Arabia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida; Napoli-Milan, Supercoppa: dove vederla e probabili formazioni; Napoli-Milan, semifinale: probabili formazioni e dove vederla.

Domani al via la Supercoppa: a Riad stadio esaurito, sarà presente anche il ct azzurro Gattuso - Domani sera alle ore 20 italiane si affronteranno Napoli e Milan per la prima semifinale mentre. tuttomercatoweb.com