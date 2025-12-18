Supercoppa italiana dalla seconda stella al trofeo | l’eredità vincente di Inzaghi

L’Inter si presenta a Riad con la determinazione di chi conosce già il sapore della vittoria. La Supercoppa italiana rappresenta per i nerazzurri non solo un trofeo, ma un’eredità di successi e una dimostrazione della loro forza mentale. Guidata da Inzaghi, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo di gloria, partendo dal derby come simbolo di un’identità vincente e di un’ambizione senza fine.

Supercoppa italiana, lo scudetto del derby come punto di partenza: l'Inter arriva a Riad con la mentalità di chi sa già come si alzano i trofei. La Supercoppa Italiana rappresenta molto più di un trofeo stagionale per l'Inter: è la naturale prosecuzione di un percorso vincente iniziato con la conquista della seconda stella. Un traguardo che porta la firma di Simone Inzaghi, l'allenatore che ha guidato i nerazzurri verso il 20° scudetto, arrivato nel modo più simbolico possibile. Il 22 aprile 2024, infatti, l'Inter chiuse il campionato con il 2-1 nel derby contro il Milan, cucendosi sul petto la seconda stella proprio contro i rivali cittadini.

