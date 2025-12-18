Supercoppa italiana Cugini avvisa | Inter in crescita è la squadra che ha più voglia di vincere

L’attesa per la Supercoppa italiana si fa sempre più intensa, con gli esperti che analizzano le forze in campo. Cugini sottolinea come l’Inter stia crescendo e mostri maggiore determinazione a conquistare il trofeo. Tra sorprese e delusioni, Bologna si presenta come outsider, mentre Milan e Napoli affrontano la competizione con umori diversi, rendendo il torneo un vero spettacolo di emozioni e sfide.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato la Supercoppa Italiana in programma a Riad, soffermandosi in particolare sul momento che sta attraversando l' Inter, indicata come la squadra con le motivazioni più forti tra le quattro partecipanti. Secondo Cugini, il quadro della competizione è piuttosto chiaro: «Il Bologna è sicuramente l'outsider, ma è una squadra che nelle coppe si esalta. Inoltre è quella che ha meno da perdere delle quattro».

Mimmo Cugini ha parlato della Supercoppa e ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter: "È in crescita"

