Supercoppa italiana Cugini avvisa | Inter in crescita è la squadra che ha più voglia di vincere

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa per la Supercoppa italiana si fa sempre più intensa, con gli esperti che analizzano le forze in campo. Cugini sottolinea come l’Inter stia crescendo e mostri maggiore determinazione a conquistare il trofeo. Tra sorprese e delusioni, Bologna si presenta come outsider, mentre Milan e Napoli affrontano la competizione con umori diversi, rendendo il torneo un vero spettacolo di emozioni e sfide.

supercoppa italiana cugini avvisa inter in crescita 232 la squadra che ha pi249 voglia di vincere

© Internews24.com - Supercoppa italiana, Cugini avvisa: «Inter in crescita, è la squadra che ha più voglia di vincere»

Inter News 24 Supercoppa italiana, la disamina dell’opinionista tra Bologna outsider, Milan rivelazione e un Napoli poco convinto dalla competizione. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini ha analizzato la Supercoppa Italiana in programma a Riad, soffermandosi in particolare sul momento che sta attraversando l’ Inter, indicata come la squadra con le motivazioni più forti tra le quattro partecipanti. Secondo Cugini, il quadro della competizione è piuttosto chiaro: «Il Bologna è sicuramente l’outsider, ma è una squadra che nelle coppe si esalta. Inoltre è quella che ha meno da perdere delle quattro». 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Breda avvisa l’Inter per il derby: «Squadra in crescita ma deve dimostrare di saper gestire certe partite, il Milan ha alcune caratteristiche che…»

Leggi anche: Supercoppa italiana, vincere è fondamentale per l’Inter. E Chivu ha un bel guaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cugini: Il Milan può puntare allo scudetto a patto che arrivino attaccante e difensore.

supercoppa italiana cugini avvisaCugini: "Supercoppa? A Conte non credo interessi, sembra più un fastidio" - A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mimmo Cugini. tuttonapoli.net

supercoppa italiana cugini avvisaCugini: “Inter in crescita. Supercoppa? I nerazzurri sono la squadra che hanno…” - Mimmo Cugini ha parlato della Supercoppa e ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter: "È in crescita" ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.