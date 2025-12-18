Supercoppa Italiana Conte | Volevamo la finale e onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia

In un clima di determinazione e orgoglio, la Supercoppa Italiana rappresenta molto più di una semplice vittoria. Conte sottolinea l’impegno dei suoi ragazzi, desiderosi di onorare lo scudetto e di raggiungere la finale. Con una rosa ridotta e un calendario fitto, la squadra affronta ogni sfida con cuore e sacrificio, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il prestigio e la passione prevalgono sempre.

“C'è poco da dire a questi ragazzi. Quando ti ritrovi a giocare ogni tre giorni, con pochi calciatori, è inevitabile che tu possa accusare delle battute a vuoto. Anche oggi hanno dimostrato la nostra voglia di onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia. Noi non siamo invitati, ma ci siamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La rassegnazione di Conte per il calendario e gli infortuni: La coperta è sempre corta. Non sappiamo quando tornerà Lukaku; VIDEO CONFERENCE - Napoli, Conte: Vogliamo vincere! E' un momento, l'importante è lavorare con serietà ed entusiasmo, Lobotka pronto, Lukaku? Bisogna avere pazienza, Di Lorenzo: Non vediamo l'ora di affrontare il Milan, vogliamo andare in finale; Conte a Prime Video: Non c’è possibilità di fare rotazioni, questa è la situazione! Spero di recuperare Lobotka e Gutierrez, non so quando torna Lukaku; Momblano: Il Napoli ha fatto quello che voleva nel primo tempo. Mi aspetto scelte forti di Spalletti dalla prossima.

