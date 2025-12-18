Supercoppa Italiana Conte | Volevamo la finale e onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia
In un clima di determinazione e orgoglio, la Supercoppa Italiana rappresenta molto più di una semplice vittoria. Conte sottolinea l’impegno dei suoi ragazzi, desiderosi di onorare lo scudetto e di raggiungere la finale. Con una rosa ridotta e un calendario fitto, la squadra affronta ogni sfida con cuore e sacrificio, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il prestigio e la passione prevalgono sempre.
“C'è poco da dire a questi ragazzi. Quando ti ritrovi a giocare ogni tre giorni, con pochi calciatori, è inevitabile che tu possa accusare delle battute a vuoto. Anche oggi hanno dimostrato la nostra voglia di onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia. Noi non siamo invitati, ma ci siamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Conte, il commento su Napoli-Milan: “Volevamo onorare lo Scudetto. Siamo qui non per invito”
Leggi anche: Conte: “Sarà annata difficile: dobbiamo onorare lo scudetto”
La rassegnazione di Conte per il calendario e gli infortuni: La coperta è sempre corta. Non sappiamo quando tornerà Lukaku; VIDEO CONFERENCE - Napoli, Conte: Vogliamo vincere! E' un momento, l'importante è lavorare con serietà ed entusiasmo, Lobotka pronto, Lukaku? Bisogna avere pazienza, Di Lorenzo: Non vediamo l'ora di affrontare il Milan, vogliamo andare in finale; Conte a Prime Video: Non c’è possibilità di fare rotazioni, questa è la situazione! Spero di recuperare Lobotka e Gutierrez, non so quando torna Lukaku; Momblano: Il Napoli ha fatto quello che voleva nel primo tempo. Mi aspetto scelte forti di Spalletti dalla prossima.
Napoli, Conte: "Dimostrato che volevamo la finale. Lukaku? E' importante recuperarlo" - Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan vinta col punteggio. tuttomercatoweb.com
Supercoppa Italiana, Conte: "Volevamo la finale e onorare lo scudetto che portiamo sulla maglia" - Quando ti ritrovi a giocare ogni tre giorni, con pochi calciatori, è inevitabile che tu possa accusare delle battute a vuoto. napolitoday.it
Conte punta la Supercoppa: "Scudetto da onorare, non siamo qui su invito" - Azzurri in finale con i gol di Neres ed Hojlund a punire il Milan, il tecnico analizza così la semifinale di Riad: ecco le sue parole ... tuttosport.com
MAIGNAN e PULISIC decisivi: Inter-Milan 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
NAPOLI ARE SUPERCOPPA ITALIANA FINALIST! #SupercoppaItaliana x.com
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.