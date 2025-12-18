Supercoppa Italiana Chivu alla vigilia di Bologna Inter | Abbiamo la voglia e la consapevolezza di cosa vogliamo e possiamo fare

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, Cristian Chivu si mostra determinato e sicuro delle proprie capacità. Il tecnico nerazzurro sottolinea la voglia di vincere e la consapevolezza di cosa può fare la sua squadra, preparando il match con entusiasmo e concentrazione. Un’occasione importante che l’Inter vuole sfruttare al massimo per proseguire il cammino verso il titolo.

Supercoppa Italiana, il tecnico Chivu sicuro: «Abbiamo la voglia e la consapevolezza di cosa vogliamo e possiamo fare» Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana 202526, in programma a Riad (Arabia Saudita), Cristian Chivu ha incontrato i media per presentare la sfida tra Inter e Bologna. Il tecnico nerazzurro ha analizzato il momento della squadra.

Chivu: "Supercoppa, final 4 regalo a noi e al Milan. Siamo qua, ce le giochiamo fino in fondo" - La missione dell'Inter a Riad è chiara: regalarsi la Supercoppa italiana riaprendo la bacheca rimasta chiusa per troppo tempo. fcinternews.it

Inter, Chivu annuncia: "Calhanoglu a disposizione, valuterò se dall'inizio" - “Hakan è a disposizione, poi valuterò se dall’inizio o meno”. tuttomercatoweb.com

