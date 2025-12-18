Supercoppa italiana Buffon esalta i portieri | Livello altissimo possono decidere le partite

Nella Supercoppa italiana, Gigi Buffon mette in luce l'importanza dei portieri, sottolineando come il livello dei numeri uno sia altissimo e possa fare la differenza in partite secche. Le qualità uniche di ogni estremo difensore si traducono in un impatto decisivo, rendendo il ruolo ancora più cruciale in queste sfide di alta tensione.

Inter News 24 Supercoppa italiana, Buffon sottolinea il peso degli estremi difensori: qualità diverse e impatto decisivo nelle gare secche. Alla vigilia della Supercoppa Italiana, in programma a Riad con le semifinali che vedranno protagoniste Inter, Bologna, Napoli e Milan, arriva un’analisi autorevole su uno dei reparti chiave del torneo. A parlare è Gianluigi Buffon, leggendario ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A. Buffon si è soffermato in particolare sul valore degli estremi difensori che scenderanno in campo nella competizione, sottolineando come il livello sia inevitabilmente elevato, vista la caratura delle squadre coinvolte. 🔗 Leggi su Internews24.com

