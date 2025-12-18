Supercoppa Italiana Bologna Inter | le ultime sui nerazzurri in vista della semifinale Chivu gestisce la squadra tra rientri e prudenza per la gara di domani

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter, l'attenzione è tutta rivolta alla gestione di Chivu, tra rientri e prudenza. La squadra nerazzurra si prepara con attenzione alla sfida di domani, in un contesto di aspettative e incognite. La vigilia si annuncia ricca di indicazioni contrastanti, mentre i nerazzurri cercano di ottimizzare le risorse in vista di un match decisivo.

© Calcionews24.com - Supercoppa Italiana, Bologna Inter: le ultime sui nerazzurri in vista della semifinale. Chivu gestisce la squadra tra rientri e prudenza per la gara di domani Vigilia di Supercoppa Italiana ricca di indicazioni contrastanti per l'Inter, impegnata nella rifinitura alla vigilia della semifinale contro il Bologna. Cristian Chivu, allenatore romeno dei nerazzurri, è chiamato a gestire .

Inter, Chivu ammette: "Siamo intrusi. La Supercoppa dovrebbero essere Bologna-Napoli" - "Fa più freddo che a Milano, speravamo un clima migliore. tuttomercatoweb.com

Napoli-Milan, in diretta la semifinale di Supercoppa: in palio la finale contro la vincente di Bologna-Inter - Milan, in campo alle 20 a Riad, in palio la finale contro Inter o Bologna ... fanpage.it

