Supercoppa Italiana Allegri convoca sei ragazzi da Milan Futuro

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Allegri sorprende convocando sei giovani provenienti dal settore giovanile del Milan. Un segnale forte di fiducia e opportunità, che testimonia l’impegno del club nel valorizzare i talenti emergenti. Un passo importante per il futuro dei rossoneri, che dimostra come il vivaio sia una risorsa preziosa e strategica per la crescita della squadra.

Milan Futuro batte un colpo, anzi, sei. Nessuna goleada per i ragazzi di mister Oddo, ma una vittoria importante per l’intero progetto: in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha infatti deciso di aggregare al gruppo ben sei ragazzi della seconda squadra rossonera. Un segnale forte, che dà lustro al lavoro svolto dal vivaio milanista. Un vivaio che negli ultimi mesi ha prodotto un terzino di già sicuro affidamento come Davide Bartesaghi e che ora si propone di regalare altri talenti alla prima squadra. I sei convocati da Milan Futuro. Dopo la bruciante retrocessione nella stagione d’esordio, Milan Futuro è ripartito di slancio dal campionato di serie D. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Leggi anche: Supercoppa Italiana, per Allegri un bilancio da riportare in parità: lo storico del tecnico del Milan

Leggi anche: Milan: ecco i convocati di Allegri per la Supercoppa Italiana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Milan in Arabia senza Gimenez e Gabbia. Allegri convoca Ibra jr; Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: il motivo e la voce... come il papà; Milan, giovedì c'è la Supercoppa: Allegri convoca anche Maximilian Ibrahimovic; Allegri convoca sei giocatori del Milan Futuro per la Supercoppa Italiana: c'è anche Ibrahimovic Jr.

SUPERCOPPA ITALIANA - Milan, ecco i convocati di Max Allegri: recuperati Leao e Fofana - Il Milan sarà impegnato nella semifinale di Supercoppa Italiana contro i campioni della Serie A in carica, il Napoli. napolimagazine.com