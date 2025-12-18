Supercoppa italiana a Riyadh si assegna il primo trofeo stagionale

La Supercoppa italiana prende il via a Riyadh con la final four, segnando l'inizio della nuova stagione. Domani si apre il torneo con la semifinale tra Milan e Napoli, due grandi protagonisti pronti a sfidarsi per il primo trofeo stagionale. L’evento promette emozioni e spettacolo, dando il via a un torneo che determinerà chi alzerà il primo trofeo dell’anno.

© Laverita.info - Supercoppa italiana, a Riyadh si assegna il primo trofeo stagionale Da domani in Arabia Saudita al via la final four. A inaugurare il torneo saranno Milan e Napoli, in campo giovedì (ore 20 italiane) per la prima semifinale. Venerdì tocca a Inter e Bologna contendersi un posto nella finalissima di lunedì 22 dicembre.

Che senso ha giocare la Supercoppa Italiana a Riyadh? - Napoli, Inter, Milan e Bologna si contenderanno il trofeo lontano dall'Italia e dai propri tifosi. gqitalia.it

Supercoppa Italiana: a Riyadh parte la Final Four, Inter e Milan favorite rispettivamente contro Bologna e Napoli. Analisi e quote di Betsson - Supercoppa Italiana: a Riyadh parte la Final Four, Inter e Milan favorite rispettivamente contro Bologna e Napoli. agimeg.it

SUPERCOPPA ITALIANA un DATO A SOPRESA scopri i VINCITORI delle varie EDIZIONI shorts

venerdi' 19 Dicembre Supercoppa Italiana per il Bologna!! - facebook.com facebook

La probabile formazione del Milan per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli Non ce la fa Leao, davanti ci sono Nkunku e Pulisic De Winter al posto di Gabbia in difesa, torna Fofana #napolimil x.com

