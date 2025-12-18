Supercoppa italiana a Riad | Napoli in finale Battuto il Milan 2-0 con gol di Neres e Hojlund

Il Napoli conquista la finale della Supercoppa italiana a Riad, battendo il Milan 2-0 con reti di Neres e Hojlund. La squadra di Conte si impone al King Saud University Stadium, dimostrando determinazione e talento. Ora aspetta di conoscere il suo avversario per scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante competizione.

Il Napoli è la prima finalista della supercoppa italiana. Al 'King Saud' university stadium la squadra di Conte sconfigge 2-0 il Milan con un gol per tempo di Neres e Hojlund. I campioni d'Italia in caria affronteranno lunedì 22 dicembre la vincente tra Inter e Bologna che si sfideranno domani sera

