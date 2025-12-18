supercoppa italiana 2025 quanto guadagna chi vince e le squadre che partecipano

La Supercoppa Italiana 2025 rappresenta un momento di grande rilevanza sia sul piano sportivo che economico. Con squadre di élite in campo, l’evento non solo incanta i tifosi, ma genera anche importanti ricavi per i club partecipanti. Scopriamo chi sono le squadre protagoniste e quanto può guadagnare chi solleva il trofeo in questa edizione.

La Supercoppa Italiana 2025 non è soltanto un appuntamento sportivo di prestigio, ma anche un evento che porta notevoli introiti ai club coinvolti. L'edizione in programma tra il 18 e il 22 dicembre mette infatti in palio un montepremi complessivo di 22,5 milioni di euro, una cifra che rende il torneo particolarmente rilevante anche sotto il profilo finanziario. La formula scelta è quella della Final Four, per la terza volta consecutiva, con quattro squadre partecipanti: Napoli, campione d'Italia in carica, Inter, seconda classificata in Serie A, Bologna, vincitrice della Coppa Italia, e Milan, finalista della stessa competizione.

