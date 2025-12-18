Supercoppa Italiana 2025 oggi Napoli-Milan per un posto in finale | dove vederla dove si gioca formazioni

Oggi, 18 dicembre 2025, si apre la Supercoppa Italiana a Riad con la semifinale tra Napoli e Milan. La sfida, valida per un posto in finale, si tiene in Arabia Saudita e promette spettacolo. I tifosi sono già in trepidante attesa di scoprire quale squadra avanzerà verso il grande appuntamento del 22 dicembre, quando si conoscerà l’avversaria tra Inter e Bologna.

Prende il via oggi 18 dicembre 2025 la Supercoppa Italiana 2025 con la prima semifinale. A Riad, in Arabia Saudita, va in scena un classico del nostro campionato: Napoli-Milan, sfida che mette in palio un posto nella finale del 22 dicembre contro la vincente tra Inter e Bologna. Da una parte il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica; dall'altra il Milan di Massimiliano Allegri, qualificato alla Final Four finalista della passata Coppa Italia.

