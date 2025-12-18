Supercoppa Italiana 2025 Napoli-Milan 2-0 | Conte in finale

Il Napoli di Antonio Conte vola in finale alla Supercoppa Italiana 2025 dopo aver battuto il Milan 2-0 a Riad. La squadra partenopea si prepara ora ad affrontare l’ultimo atto della competizione, in programma il 22 dicembre, in attesa di scoprire se sarà l’Inter o il Bologna a sfidarla per il titolo. Un risultato che rilancia le ambizioni dei partenopei nel torneo.

È il Napoli la prima finalista della Supercoppa italiana 2025. Nella semifinale di Riad gli uomini di Antonio Conte hanno superato per 2-0 il Milan, conquistando un posto per l’ultimo atto della competizione (in programma lunedì 22 dicembre), dove se la vedranno con la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Un gol per tempo e gli azzurri volano: a sbloccare il match, al 39?, è stato Neres, che si è avventato su un passaggio in area di Hojlund trafiggendo Maignan. Al 63? è arrivato il raddoppio, siglato dal centravanti danese. La prima Semifinale di #EASPORTSFCSupercup ha un nome e un cognome: Rasmus Højlund. 🔗 Leggi su Lapresse.it

