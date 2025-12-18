Supercoppa Italiana 2025 | dal calendario al montepremi la guida

La Supercoppa Italiana 2025 è pronta a prendere il via a Riad, in Arabia Saudita, con una competizione emozionante che coinvolge quattro squadre e si distingue per il suo formato ad eliminazione diretta. La 38esima edizione promette spettacolo e suspense, con dettagli sul calendario, il montepremi e le sfide che attireranno appassionati e tifosi da tutto il mondo.

© Ildifforme.it - Supercoppa Italiana 2025: dal calendario al montepremi, la guida (Adnkronos) – E' tutto pronto in Arabia Saudita, per accogliere la Supercoppa Italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il via della competizione a quattro squadre, per la 38esima edizione della manifestazione che si svolge a Riad, come lo scorso anno, con la formula che prevede due semifinali a eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e .

Supercoppa Italiana 2025: dal calendario al montepremi, la guida - Oggi, giovedì 18 dicembre, il via della competizione a quattro squadre, per la 38esima edizione della manifestaz ... msn.com

Calcio, Supercoppa italiana 2025: quando si gioca, dove vederla, le partite - La Supercoppa italiana 2025 incalza, con il Napoli che vuole conferme e il Bologna che sogna da grande. iconmagazine.it

Allegri convoca Maximilian Ibrahimovic in Supercoppa Italiana: prima chiamata per il figlio di Zlatan #SportMediaset - facebook.com facebook

GAMEDAY! The title defence begins in Riyadh. Napoli Supercoppa Italiana 20:00 CET Al-Awwal Park Send us your predictions below! x.com

