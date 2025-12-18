La Supercoppa Italiana 2025 prende il volo verso Riad, con le grandi del calcio italiano che si sfidano in Arabia Saudita. Milan, Inter, Napoli e Bologna sono pronti a contendersi il titolo in un torneo che, per la quarta volta consecutiva, si svolge in questa affascinante città, portando con sé non solo emozioni ma anche un ricco montepremi di 53 milioni di euro. Ecco come seguire le partite in chiaro.

© Cultweb.it - Supercoppa Italiana 2025 al via, Milan, Inter, Napoli e Bologna a Riad: dove vedere le partite in chiaro

Il calcio italiano fa le valigie e vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana 2025. Per la quarta volta consecutiva sarà la città di Riad a ospitare il torneo, una scelta che fa sempre discutere i tifosi ma che porta nelle casse dei club coinvolti una vera pioggia di milioni: parliamo di un montepremi totale di 53 milioni di euro. La formula è quella della “Final Four”, che mette di fronte le quattro squadre migliori della scorsa stagione in un mini-torneo ad eliminazione diretta. Tutte le partite saranno trasmesse gratis e in chiaro sui canali Mediaset. Le due semifinali di oggi e domani andranno in onda su Italia 1, mentre per la finale si attende la conferma di Canale 5. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

Leggi anche: Coppa Italia, in campo Juve, Napoli, Inter, Milan e Lazio: gli orari e dove vedere in tv (in chiaro) tutte le partite

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa, venerdì la semifinale: Bologna-; Calcio, Supercoppa italiana 2025: quando si gioca, dove vederla, le partite; Supercoppa Italiana 2025/2026, canale tv e streaming: dove vedere la Final Four? Diretta in chiaro?; Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone.

Supercoppa Italiana 2025, oggi Napoli-Milan per un posto in finale: dove vederla, dove si gioca, formazioni - Il pallone della Supercoppa Italiana 2025 (foto LaPresse/Massimo Paolone)Il pallone della Supercoppa Italiana 2025 ... msn.com