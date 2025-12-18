Supercoppa Inter l’esame di Luis Henrique | Chivu si gioca la carta meno convincente dell’estate
La Supercoppa Inter si avvicina, e Luis Henrique si trova sotto i riflettori. Con Dumfries fuori e la fascia destra scoperta, il brasiliano è chiamato a dimostrare il suo valore in un momento cruciale. Chivu si gioca una delle carte meno convincenti dell’estate, e tutto si concentra sulla sua prestazione in questa importante sfida in Arabia.
Inter News 24 Supercoppa Inter, Dumfries out e fascia destra scoperta: Luis Henrique chiamato al giudizio decisivo nella competizione svolta in Arabia. Manca un giorno in meno al rientro di Denzel Dumfries, operato martedì alla caviglia e ufficialmente entrato nella fase di convalescenza. Ma manca soprattutto un giorno alla semifinale di Supercoppa Italiana, appuntamento che obbliga Cristian Chivu a una scelta tanto delicata quanto simbolica: confermare Luis Henrique, l’acquisto meno convincente dell’ultima estate nerazzurra. L’esterno brasiliano, arrivato con aspettative importanti dopo le ottime stagioni al Marsiglia di Roberto De Zerbi, finora ha lasciato sensazioni contrastanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
