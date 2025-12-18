Supercoppa Inter Chivu alla vigilia del Bologna | Forse non meritavamo di essere qui…

Alla vigilia della Supercoppa Inter, Chivu riflette sull'importanza del torneo e sull'impegno richiesto, riconoscendo le difficoltà e le sfide che accompagnano questa prestigiosa competizione. Con rispetto per l'avversario e consapevolezza delle proprie condizioni, il tecnico invita la squadra a onorare l'impegno, nonostante le incertezze e le assenze. Un momento di introspezione e determinazione per affrontare al meglio la sfida contro il Bologna.

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Cristian Chivu, allenatore dell' Inter ed ex protagonista del Triplete da calciatore, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di SportMediaset, offrendo una lettura lucida e senza alibi dell'appuntamento di Riad. Il tecnico romeno ha voluto innanzitutto inquadrare il contesto, mostrando grande rispetto per la competizione e per il format che ha portato i nerazzurri in Arabia Saudita.

