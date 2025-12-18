Supercoppa Inter Bologna niente sold out a Riad? Il dato ufficiale in vista della sfida per il trofeo

La Supercoppa Inter Bologna si avvicina, ma il sold out a Riad sembra ancora lontano. Redazione Inter News 24 vi propone tutti i dettagli e le informazioni sui tifosi che assisteranno dal vivo alla sfida dei nerazzurri di Chivu, in una cornice internazionale che promette emozioni e spettacolo.

Inter News 24 Supercoppa Inter Bologna, tutti i dettagli e le info sui tifosi presenti in Arabia per assistere al match dei nerazzurri di Chivu. Non sarà tutto esaurito lo stadio che ospiterà Inter Bologna, semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Riad. Salvo un’improbabile corsa al biglietto nelle ultime ore, l’impianto saudita non raggiungerà la capienza massima per la sfida tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoblù di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, fino a ieri risultavano ancora disponibili circa 7-8 mila biglietti. Considerando che il King Saud University Stadium può accogliere 25 mila spettatori, l’affluenza stimata dovrebbe attestarsi tra 17 e 18 mila presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

