Supercoppa Inter Akanji e le Supercoppe da Dortmund a Manchester fino all’Inter | la storia del difensore elvetico

Da Dortmund a Manchester, passando per le Supercoppe, la carriera di Akanji è un viaggio ricco di successi e sfide. Difensore di talento e esperienza internazionale, si prepara a portare la sua determinazione anche in questa nuova avventura con l’Inter. La sua storia di successi e crescita rappresenta un valore aggiunto per la squadra, pronta a puntare in alto nella prossima Supercoppa.

Da Dortmund a Manchester, passando per le Supercoppe, la carriera di Akanji è un viaggio ricco di successi e sfide. Difensore di talento e esperienza internazionale, si prepara a portare la sua determinazione anche in questa nuova avventura con l'Inter. La sua storia di successi e crescita rappresenta un valore aggiunto per la squadra, pronta a puntare in alto nella prossima Supercoppa. Supercoppa Inter, la storia vincente di Akanji: esperienza globale per alzare l'asticella nella competizione imminente. La carriera di Manuel Akanji è scandita da una costante: la capacità di vincere quando il livello si alza. Il suo rapporto con le Supercoppe nasce nel 2019, quando al Borussia Dortmund solleva la Supercoppa di Germania battendo il Bayern Monaco per 2-0, con reti di Paco Alcácer e Sancho. Uno stadio che ritroverà da avversario a gennaio, ma con un'altra maglia e un altro peso sulle spalle. Il salto definitivo arriva con il Manchester City. Dopo la finale di Champions League vinta contro l'Inter, Akanji si ritrova protagonista anche nella Supercoppa Europea ad Atene: una vittoria sofferta, arrivata solo ai calci di rigore, che conferma la sua affidabilità nei momenti di massima tensione.

Inter, cosa filtra sulla gestione di Calhanoglu in Supercoppa. E per Darmian… - Il turco è in ripresa dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Liverpool: gli esami hanno escluso lesioni e ci vorrà cautela ... msn.com

Inter, ufficiale Akanji: “Scegliere è stato facile, sono nel club più grande in Italia” - Con un comunicato sul proprio sito, i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo del difensore svizzero. gianlucadimarzio.com

Domani scenderà in campo nella sfida di #Supercoppa tra #Inter e #Bologna Ma #LautaroMartinez, al 15° turno di #SerieA, vanta già un record che lo porta tra i super big d'Europa x.com

Supercoppa italiana: il Milan ha agganciato l’Inter dopo il derby vinto lo scorso anno in finale con Sérgio Conceição in panchina, nessuno ha alzato più trofei della Juventus. Chi vincerà l’edizione 2025 - facebook.com facebook

