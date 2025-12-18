Supercoppa Inter Akanji collezionista di trofei | a Riad per completare l’opera

Akanji, protagonista della Supercoppa Inter a Riad, si prepara a conquistare l’ultimo trofeo che gli manca, portando con sé esperienza e determinazione. Dopo aver lasciato il Manchester City, l’obiettivo è completare il suo percorso di successi e rialzarsi dopo le sfide passate. La Supercoppa rappresenta per lui un’occasione speciale per aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera, con la voglia di lasciare il segno.

Inter News 24 Supercoppa Inter, Akanji insegue l’unico titolo che manca: esperienza e lucidità per la rivincita dell’ex Manchester City. Manuel Akanji è arrivato a Riad con un’idea ben chiara in testa: aggiungere un altro tassello alla sua personale collezione di trofei. Nella sua “galleria” ci sono già tre quadri marchiati dalla parola Super: Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea e Community Shield inglese. All’appello manca solo la Supercoppa Italiana, l’unico titolo che non figura ancora nel suo palmarès. All’Inter lo hanno voluto per questo: non per una curiosa specializzazione statistica, ma perché Akanji è un vincente certificato, un difensore abituato alle partite che contano, capace di portare stabilità e calma nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

