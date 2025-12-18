Supercoppa Inter Akanji collezionista di trofei | a Riad per completare l’opera
Akanji, protagonista della Supercoppa Inter a Riad, si prepara a conquistare l’ultimo trofeo che gli manca, portando con sé esperienza e determinazione. Dopo aver lasciato il Manchester City, l’obiettivo è completare il suo percorso di successi e rialzarsi dopo le sfide passate. La Supercoppa rappresenta per lui un’occasione speciale per aggiungere un nuovo capitolo alla sua carriera, con la voglia di lasciare il segno.
Inter News 24 Supercoppa Inter, Akanji insegue l’unico titolo che manca: esperienza e lucidità per la rivincita dell’ex Manchester City. Manuel Akanji è arrivato a Riad con un’idea ben chiara in testa: aggiungere un altro tassello alla sua personale collezione di trofei. Nella sua “galleria” ci sono già tre quadri marchiati dalla parola Super: Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea e Community Shield inglese. All’appello manca solo la Supercoppa Italiana, l’unico titolo che non figura ancora nel suo palmarès. All’Inter lo hanno voluto per questo: non per una curiosa specializzazione statistica, ma perché Akanji è un vincente certificato, un difensore abituato alle partite che contano, capace di portare stabilità e calma nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Akanji si racconta: «San Siro è speciale, spero di vincere tanti trofei Inter. La mia prima maglia era sua»
Leggi anche: Allenamento Inter, ad Appiano Gentile gli infortunati al lavoro: svelata la data della partenza per la Supercoppa Italiana a Riad
Akanji, specialista di Supercoppe. E con lui l’Inter ha una nuova variante tattica; Inter-Liverpool, premiato l'impatto di Zielinski. Alle sue spalle c'è Akanji.
Akanji, specialista di Supercoppe. E con lui l’Inter ha una nuova variante tattica - Arrivato a Milano allo scadere del mercato estivo, Manuel Akanji si è subito imposto come colonna della nuova Inter targata Cristian Chivu. msn.com
Akanji-Inter, è ufficiale e il City saluta anche Ederson: "Quella notte a Istanbul" - Nato il 19 luglio 1995 a Wiesendangen, in Svizzera, Akanji è cresciuto in un ambiente sportivo: sua madre Isabel è una ex tennista, mentre suo padre Abimbola, nigeriano, ha giocato a calcio a livello ... tuttosport.com
Inter, ufficiale l'acquisto di Akanji dal Manchester City. Pavard al Marsiglia - Dopo aver depositato il suo contratto prima delle ore 20 di ieri, il club nerazzurro ha annunciato l'acquisto del difensore svizzero ... corrieredellosport.it
Supercoppa italiana: il Milan ha agganciato l’Inter dopo il derby vinto lo scorso anno in finale con Sérgio Conceição in panchina, nessuno ha alzato più trofei della Juventus. Chi vincerà l’edizione 2025 - facebook.com facebook
VIDEO - #Inter atterrata a #Riad: comincia ufficialmente la missione dei nerazzurri in #Supercoppa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.