supercoppa il napoli vince la semifinale e batte il milan 2 a 0

Il Napoli si impone con autorevolezza nella semifinale di Supercoppa italiana, battendo il Milan 2-0 al Al-Awwal Park di Riad. Neres e Hojlund si rivelano decisivi, portando gli azzurri in finale attesa per lunedì. Una vittoria importante che rafforza le ambizioni dei partenopei in questa competizione prestigiosa.

Neres e Hojlund decisivi, lunedì gli azzurri in finale di Supercoppa. Il Napoli vince la semifinale della Supercoppa italiana disputata questa sera contro il Milan battuto al Al-Awwal Park di Riad. Conte lo ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del match che vi era la volontà di dare il massimo ed arrivare fino in fondo. La squadra di Allegri è alla sua 14° partecipazione alla Supercoppa mentre il Napoli ha partecipato alla competizione sei volte vincendola nel 199091 e nel 201415 e battendo in entrambi i casi la Juventus. Abbastanza spenti i primi minuti del primo tempo, poche incursioni degli azzurri e due interventi pericolosi del Milan. 🔗 Leggi su Primacampania.it

