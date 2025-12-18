Supercoppa il Napoli stende il Milan 2-0 ed è la prima finalista
Il Napoli conquista la finale di Supercoppa italiana dopo aver battuto 2-0 il Milan a Riyadh. Una partita avvincente e combattuta, con un primo tempo equilibrato che ha visto i partenopei emergere nel secondo. Ora i tifosi sognano un nuovo trionfo, mentre la squadra si prepara a scrivere un’altra pagina di storia.
Il Napoli supera 2-0 il Milan a Riyadh e vola in finale di Supercoppa italiana. Primo tempo molto equilibrato. I rossoneri creano alcune buone occasioni ma i tentativi di Saelemaekers e Nkunku sono fuori misura. Al 39' sono gli azzurri a passare in vantaggio con David Neres, che realizza un facile tap-in a porta sguarnita, dopo una bella iniziativa di Hojlund. L'attaccante danese, il migliore in campo, è ancora protagonista e sigla il raddoppio al 64', battendo Maignan da posizione defilata. La squadra di Allegri prova a reagire ma non riesce mai a cambiare ritmo. Meglio il Napoli, che legittima il risultato nel finale e dà un grande segnale dopo la sconfitta di Udine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
