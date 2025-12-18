Supercoppa il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri | prendi i soldi e scappa ossia perdi col Napoli e torna a casa
Franco Ordine esprime con chiarezza il suo punto di vista sulla Supercoppa saudita, consigliando al Milan di Allegri di prendere i soldi e tornare a casa, anche in caso di sconfitta contro il Napoli. Un parere deciso che invita a riflettere sul valore reale di questa competizione e sul futuro del club rossonero.
Supercoppa, il saggio consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa” Franco Ordine sul Giornale mostra di avere le idee chiare sulla Supercoppa saudita: prendi i soldi e torna a casa che il 28 dicembre si gioca col Verona. Leggi anche: Allegri: «Affronteremo un Napoli arrabbiato, Conte riesce a tirare fuori il meglio quando è in difficoltà» Scrive così Ordine: Avvertenza: può sembrare una provocazione mentre ha l’intento di un consiglio controcorrente. La convenienza assoluta per il Milan che stasera ritrova il Napoli per la semifinale di Supercoppa d’Italia è quella di uscire e tornare subito a Milano per preparare con il tempo necessario il ritorno in campionato e la sfida col Verona di domenica 28 dicembre all’ora di pranzo (non porta benissimo l’orario). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Diavolo torni subito a casa.
