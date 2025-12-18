Supercoppa il consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri | prendi i soldi e scappa ossia perdi col Napoli e torna a casa

Franco Ordine esprime con chiarezza il suo punto di vista sulla Supercoppa saudita, consigliando al Milan di Allegri di prendere i soldi e tornare a casa, anche in caso di sconfitta contro il Napoli. Un parere deciso che invita a riflettere sul valore reale di questa competizione e sul futuro del club rossonero.

Supercoppa, il saggio consiglio di Franco Ordine al Milan di Allegri: “prendi i soldi e scappa, ossia perdi col Napoli e torna a casa” Franco Ordine sul Giornale mostra di avere le idee chiare sulla Supercoppa saudita: prendi i soldi e torna a casa che il 28 dicembre si gioca col Verona. Leggi anche: Allegri: «Affronteremo un Napoli arrabbiato, Conte riesce a tirare fuori il meglio quando è in difficoltà» Scrive così Ordine: Avver­tenza: può sem­brare una pro­vo­ca­zione men­tre ha l’intento di un con­si­glio con­tro­cor­rente. La con­ve­nienza asso­luta per il Milan che sta­sera ritrova il Napoli per la semi­fi­nale di Super­coppa d’Ita­lia è quella di uscire e tor­nare subito a Milano per pre­pa­rare con il tempo neces­sa­rio il ritorno in cam­pio­nato e la sfida col Verona di dome­nica 28 dicem­bre all’ora di pranzo (non porta benis­simo l’ora­rio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Diavolo torni subito a casa.

