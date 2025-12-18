Supercoppa Hojlund titolare | Lukaku torna tra i convocati

Il Napoli si avvicina alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con grande entusiasmo, affidandosi alla freschezza di Hojlund in attacco. Dopo un periodo di assenza, Lukaku torna tra i convocati, offrendo ulteriori opzioni offensive e rinforzando le speranze dei partenopei. La sfida promette spettacolo e intensità, con i tifosi pronti a sostenere i loro beniamini in questa importante occasione.

Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con una certezza in attacco e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Il ritorno di Lukaku e la gestione di Conte con Hojlund e Lucca: chi gioca nell'attacco del Napoli in Supercoppa; Il Napoli ritrova Lukaku: la partenza per la Supercoppa e le gerarchie in attacco; Napoli, Lukaku torna a disposizione di Conte: sarà a Riyadh per la Supercoppa; Napoli-Milan, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa. Napoli, Lukaku o Hojlund: ecco chi sarà l'attaccante titolare - Lukaku o Hojlund: chi sarà il centravanti titolare del Napoli in vista dell'imminente ritorno in campo del centravanti belga? fantamaster.it

Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

Napoli, infortunio Lukaku: ora c’è il verdetto per la Supercoppa - Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga migliora di giorno in giorno e, per tale ragione, mister Conte dovrebbe portarlo a Riad con il resto della squadra. fantamaster.it

Lukaku gioca in Supercoppa La decisione di Conte e il “caso” Lucca Lukaku gioca contro il Milan in Supercoppa Torna tra i convocati ma parte dalla panchina. Hojlund titolare. Lucca bocciato da Manna... - facebook.com facebook

