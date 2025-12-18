Supercoppa Hojlund titolare | Lukaku torna tra i convocati

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si avvicina alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con grande entusiasmo, affidandosi alla freschezza di Hojlund in attacco. Dopo un periodo di assenza, Lukaku torna tra i convocati, offrendo ulteriori opzioni offensive e rinforzando le speranze dei partenopei. La sfida promette spettacolo e intensità, con i tifosi pronti a sostenere i loro beniamini in questa importante occasione.

supercoppa hojlund titolare lukaku torna tra i convocati

© Forzazzurri.net - Supercoppa, Hojlund titolare: Lukaku torna tra i convocati

Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con una certezza in attacco e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Supercoppa, Napoli a Riyadh: Lukaku torna tra i convocati

Leggi anche: Calcio Napoli, Lukaku torna tra i convocati: azzurri verso la Supercoppa contro il Milan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il ritorno di Lukaku e la gestione di Conte con Hojlund e Lucca: chi gioca nell'attacco del Napoli in Supercoppa; Il Napoli ritrova Lukaku: la partenza per la Supercoppa e le gerarchie in attacco; Napoli, Lukaku torna a disposizione di Conte: sarà a Riyadh per la Supercoppa; Napoli-Milan, orario, probabili formazioni, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa.

supercoppa hojlund titolare lukakuNapoli, Lukaku o Hojlund: ecco chi sarà l’attaccante titolare - Lukaku o Hojlund: chi sarà il centravanti titolare del Napoli in vista dell'imminente ritorno in campo del centravanti belga? fantamaster.it

supercoppa hojlund titolare lukakuProbabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

supercoppa hojlund titolare lukakuNapoli, infortunio Lukaku: ora c’è il verdetto per la Supercoppa - Secondo quanto riferito da Sky Sport, il belga migliora di giorno in giorno e, per tale ragione, mister Conte dovrebbe portarlo a Riad con il resto della squadra. fantamaster.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.