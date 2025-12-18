Supercoppa De Laurentiis sulle scale come un tifoso e non in tribuna autorità

Durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, mentre il punteggio è ancora in bilico, le telecamere di Mediaset hanno catturato un’immagine insolita: il presidente Aurelio De Laurentiis scendere le scale come un tifoso, lontano dai ruoli istituzionali, regalando un momento di pura passione e coinvolgimento che ha fatto parlare gli appassionati.

La semifinale di Supercoppa tra il Napoli e il Milan è fermo sull'1-0 per la formazione di Conte, quando le telecamere di Mediaset hanno pescato nel pubblico il presidente Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis tifoso. Immagine particolare del presidente del Napoli che, invece di essere seduto in tribuna, era letteralmente appollaiato su un gradino per assistere alla sfida. È chiaro che anche il patron azzurro sente la pressione della partita di questa sera che vale la finale di Sueprcoppa che si disputerà lunedì sera sempre a Riad.

