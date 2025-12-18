Supercoppa Conte dia a Vergara la chance di dimostrare che non è il nuovo Russotto e non spremiamo McTominay

Nella sfida della Supercoppa, l’attenzione si concentra su Vergara: un’occasione per dimostrare il suo valore e sfatare ogni confronto con Russotto. Conte ha l’opportunità di dare spazio e fiducia a chi può fare la differenza, evitando di affidarsi solo a veterani come McTominay. In un mondo dove le sconfitte sono parte del gioco, è importante saper accettare le difficoltà e guardare avanti con fiducia e determinazione.

© Ilnapolista.it - Supercoppa, Conte dia a Vergara la chance di dimostrare che non è il nuovo Russotto (e non spremiamo McTominay) Quanta fatica si fa ad accettare una sconfitta, ad accettare che non si possa vincere sempre, che i percorsi sono moderatamente e fisiologicamente accidentati. Ogni sconfitta porta con sé un carico di pessimismo cosmico da fine del mondo. Il campionato 25-26 sarà diverso dagli altri, non a caso sia Inter sia Napoli hanno già subito quattro sconfitte eppure sono lassù: Inter prima e Napoli terzo. Il Milan, secondo, invece ha perso una sola volta. Ma non gioca le coppe, attenzione. Il Napoli non è che per contratto debba vincere lo scudetto ogni anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Napoli-Juventus, Conte pronto ad utilizzarlo: che chance per il giovane Vergara Leggi anche: Napoli-Udinese, Conte valuta il turnover: chance per Vergara La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa Italiana Napoli-Milan, i convocati di Conte: da Baridò a Prisco, ecco i 4 azzurrini in Arabia - Sono 28 i calciatori che Antonio Conte ha chiamato con sé per questi giorni di Supercoppa in Arabia Saudita. ilmattino.it

Napoli, la Supercoppa è anche azzurra giovane: Conte porta il vivaio a Riad - Sono 28 i calciatori che Antonio Conte ha portato con sé a Riad per la spedizione in Arabia Saudita e tra questi spicca una presenza significativa del ... napolipiu.com

Supercoppa Italiana, le probabili formazioni di Napoli Milan: Allegri ha un dubbio! Tutti gli aggiornamenti - Tutte le ultime Tutto è pronto a Riyad per la sfida che vale l’accesso alla finale di Supercoppa Ita ... calcionews24.com

Milanissimo. ZZ Top · La Grange (2019 Remaster). MATCHDAY | SUPERCOPPA, SI FA SUL SERIO Il Milan torna in campo per difendere la Supercoppa Italiana. Stasera, all’Al-Awwal Park, semifinale di fuoco contro il Napoli di Conte. Dopo il mezzo passo - facebook.com facebook

Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.